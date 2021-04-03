ماليزيا: 1638 إصابة بكورونا.. والإجمالي يسجل 6ر349 ألف

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت تسجيل 1638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله في تصريح نقلته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية: إن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 349 ألفا و610 حالات، بينهم 14 ألفا و432 حالة نشطة.وأعلن المسؤول الماليزي، أن العدد الإجمالي للمتعافين تجاوز 333 ألفا و892 شخصا بينما بلغت حصيلة الوفيات 1286 بعد تسجيل ثلاث حالات.