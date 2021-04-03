بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفالات لجنة الأسرة بالإسكندرية

يترأس الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، احتفالات لجنة الأسرة بالإسكندرية، بمناسبة افتتاح سنة الأسرة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن القداس الاحتفالي يأتي يوم الأحد الموافق ١١ ابريل ٢٠٢١.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بكاتدرائية القيامة - محطة الرمل بالإسكندرية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.