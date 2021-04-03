رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لا معلومات حول موعد وصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا لليبيا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:25 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
ا ش ا
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت: إنه "لا توجد معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى ليبيا" وتقدر بـ57 ألفا و600 جرعة.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير لها حول الاستجابة الصحية، وفقا لبوابة الوسط الليبية: أن مرفق "كوفاكس" خصص عددًا أوليًا من 292 ألفا و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى ليبيا في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات "فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا" للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبخصوص الوضع الوبائي يُظهر العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها، انخفاضًا بنسبة 21.7% مقارنة بالأسبوع السابق، إذ أبلغ الجنوب عن زيادة بنسبة 4.1% في الحالات الجديدة.

وفي الأسبوع الـ13 من العام، ارتفع عدد الوفيات الجديدة بنسبة 26.2%، مقارنة بالأسبوع الماضي، كما ارتفع معدل الوفيات إلى 2.06 حالة وفاة، لكل 100 ألف حالة مع زيادة معدل الوفيات إلى 2.8%.

وسجلت المنطقة الشرقية ارتفاعا بنسبة 46.2%، والغرب بنسبة 25%، بينما سجلت منطقة الجنوب زيادة بنسبة 9% عن الأسبوع السابق.

وعموما تشهد المنطقة الشرقية أكبر عدد من الوفيات، وأكبر انخفاض في عدد اختبارات الكشف التي تم إجراؤها.

ويزور خبراء مراقبة الأمراض من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ليبيا حاليًا لتدريب الموظفين على شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للمرض ومقابلة المخبريين الرئيسيين في جميع أنحاء البلاد، وهي المهمة التي ستستمر من 25 مارس إلى 9 أبريل 2021.

يشار إلى أن مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، كان قد صرح بأن 340 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني ستصل ليبيا أبريل الحالي، موضحًا أن أول شحنة منه تبلغ 96 ألفًا، ستصل عن طريق مبادرة "كوفاكس"، وبأن منظمة "يونيسف" وعدت ببداية إجراءات شحن الجرعات في الـ29 من مارس الجاري، وقبل أيام صرح النجار بأن مبادرة "كوفاكس؛ أجلت تسليم الدفعة إلى 3 أسابيع، وتخفيضها إلى 57 ألف جرعة.

وفي ديسمبر الماضي قال "النجار": إن ليبيا تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 42 مليون دينار.

أما رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا خليفة البكوش، فأكد في فبراير الماضي، أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه.

موضوعات متعلقة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا