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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب بيشوي يشارك في لقاء توعوي عن دور رجل الدين في دعم ذوي الهمم

السبت 03/أبريل/2021 - 05:57 م
الأب بيشوي
الأب بيشوي
جرجس صفوت
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شارك الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي – الإسكندرية، في لقاء توعوي لمجموعة من رجال الدين بمديرية الأوقاف.

دار اللقاء حول دور المجتمع المدني المتمثل في رجال الدين، تجاه دعم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمن اللقاء الإشارة إلى الهدف الأساسي لمركز سيتي - جمعية كاريتاس مصر، وهو المساهمة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم فى المجتمع المحيط بهم، وأيضًا تأهيل وتمكين أولياء أمورهم من التعامل معهم بشكل أفضل، وكذلك المناداة بحقوقهم وتدريب الكوادر التي تعمل فى المجال بالإضافة الى نشر نماذج رائدة للخدمة، بتكلفه أقل وتصل إلى أكثر عدد.

جدير بالذكر أن اللقاء تضمن التنويه إلى أسباب الإعاقة وكيفية الوقاية منها واسفرعن مجموعة من التوصيات أهمها تنظيم لقاءات للواعظات وعمل لقاءات توعية فى الأحياء مع التنسيق بمديرية الأوقاف.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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