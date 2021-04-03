نقيب المحامين يشكل لجنة لدراسة قواعد وأسعار مشروع العلاج

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وإعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة فى مشروع العلاج بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعات والجرعات الدوائية والكيماوية، بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على هذه الخدمات الشخصية أو العلاجية.وجاء نص القرار كالتالي:بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى القواعد التى تضمنها دليل مشروع العلاج للمحامين وأسرهم.ونظرا للشكوى البعض من القواعد والقيود والأسعار المقررة وبالنسبة للتحاليل الطبية والكيماوية والاشعة والحصص المقررة التى لا تتناسب مع الواقع، وتمثل إعاقة لكفالة حق العلاج.قرر نقيب المحامين رجائي عطية تشكيل لجنة مكونة من: محمد فزاع عضو المجلس، فاطمة الزهراء عضو المجلس، ماجد حنا عضو المجلس، نبيل عبد للسلام عضوٍ المجلس محمد نجيب عضو المجلس، يضاف اليهم ثلاثة نقباء للنقابات الفرعية الثلاثة الاكثر عددا فى جمعيتها العمومية.تتولى اللجنة دراسة واعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة فى مشروع العلاج بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعات والجرعات الدوائية والكيماوية، بما يكفل للمحامين واسرهم سهولة الحصول علي هذه الخدمات الشخصية أو العلاجية.تعرض توصيات اللجنة على نقيب المحامين وعلي هيئة المكتب لاعتمادها، علي ان تعرض علي مجلس النقابة العامة في أول جلسة تالية لتاريخ اعتماد التوصيات.