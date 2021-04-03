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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

السبت 03/أبريل/2021 - 06:45 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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ينظم منتدى الاستقلال الثقافي ندوة "نصوص لافتة" لمناقشة ديوان "الجميلة سوف تأتي" للشاعر أسامة جاد، ويناقشه الناقد أسامة الحداد، ومناقشة رواية حجر بيت خلاف للروائي محمد علي إبراهيم، ويناقشه الناقد أحمد حلمي، وذلك في السادسة يوم الثلاثاء السادس من أبريل ٢٠٢١

جدير بالذكر أن الدكتور جمال زهران مدير مركز الاستقلال للبحوث والدراسات سيكرم الأدباء والنقاد بإهدائهم عددًا من إصدارات المركز المميزة

أسامة جاد شاعر وسارد ومترجم مصري من أعماله: ديوان "الجميلة سوف تأتي"، ومجموعتان قصصيتان بعنوان "أحلام بيضاء رطبة"، "صباح مناسب للقتل"، وكتاب توثيقي عن مدينة "صور" العمانية كأول مدينة عربية تشرق عليها الشمس، وترجمة " أسنان بيضاء".

ومحمد علي إبراهيم سارد وشاعر مصري من أعماله: رواية: "حجر بيت خلاف" وله "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وروايات "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا"

منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات السادسة مساء الثلاثاء مرتين شهريًّا، وتقام الندوات تحت محاور ثقافية منها: نصوص لافتة وتناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا، وأدباء عرب وتستضيف كتاب من مختلف الأقطار، ومبدع أولا وتحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد أو الترجمة، وعلامات ثقافية: ويستضيف الكتاب ذوي المشروعات المميزة، وشهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الكاتب المصري أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.

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