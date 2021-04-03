الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «فرح عظيم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الإصحاح الثالث من الإنجيل بحسب ما رواه القديس يوحنا تلميذ المسيح.وجاءت الحلقة للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريركح الكرازة المرقسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.