3423 إصابة بكورونا بريطانيا

أفادت الإحصائيات الحكومية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل ٣٤٢٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ١٢٦ ألفا و٨٢٦ حالة.