الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل رسولان للمسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل رسولان من رسل المسيح وهما أنيسوفورس وفريسكا.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في هذا اليوم تذكار نياحة القديس أنيسوفورس أحد السبعين رسولا.وأضاف في مثل هذا اليوم ايضا تنيح القديس العظيم فريسكا أو (نيسيفور ) أحد السبعين رسولا هذا الرسول كان من بنى إسرائيل من سبط بنيامين، ابنا لأبوين حافظين للناموس. وكان من الذين تبعوا المسيح وسمعوا تعاليمه وشاهدوا آياته ومعجزاته.وتابع:"فلما أقاما السيد المسيح له المجد ابن الأرملة بمدينة نايين من الموت، كان هذا القديس حاضرا، فتقدم بلا تردد الى الرب يسوع تاركا الاستضاءة بسراج الناموس اليهودي ليستنير بشمس البر. وأمن به من كل قلبه، ثم تعمد وصار أحد السبعين رسولا. وكان مع التلاميذ فى علية صهيون وقت حلول الروح المعزى. وقد بشر بالإنجيل فى بلاد كثيرة. ثم رسم أسقفا على خورانياس. فعلم أهلها وأنارهم بتعليمه ووعظه، ثم عمدهم. وبعد أن أكمل سعيه المقدس تنيح بسلام، ونال إكليل المجد السماوي وعمره سبعون سنة. منها تسع وعشرون سنة يهوديا. وإحدى وأربعون سنة مسيحيا، وقد ذكره القديس بولس فى رسالتا الثانية الى تيموثاوس (2 تى 4:19 ) ".