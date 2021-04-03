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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة تفقدية لـ«سكرتير السويس» فى حديقة الخالدين والجلاء

السبت 03/أبريل/2021 - 07:01 م
خالد سعداوي
خالد سعداوي
كريم أنور
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تفقد خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، أعمال التطوير التي تتم لتوسعة شارع الجلاء والمحاور الجديدة التي تربطه بشارع الجيش لتيسير الحركة المرورية.

وتابع "سعداوي" سير العمل لتطوير حديقة الخالدين بشارع الجلاء في حي السويس والمسطحات الجمالية ومناطق الزهور ورفع كفاءة الحديقة.

رافق السكرتير العام لمحافظة السويس في الجولة فاتن عبد الغني، رئيس حي السويس وعادل خشانة، مدير جهاز الحدائق والتجميل ومحمد عبد الله، سكرتير حي السويس ورضا عبود، نائب مدير جهاز الحدائق والتجميل وعمرو سعيد، مدير هندسة الري، ومحمود إبراهيم، ممثل مديرية الطرق والنقل والإدارات الهندسية والتنظيم بحي السويس والمتابعة الميدانية والشركات المنفذة للأعمال.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمتابعة المشروعات التي تقام للارتقاء بالمرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين على أرض السويس.

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