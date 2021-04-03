تأييد حبس رئيس بلدية المحلة عامين وغرامة 100 ألف جنيه

أيّدت محكمة جنح مستأنف المحلة الكبرى، السبت، الحكم الصادر بحبس "م.الـ"، رئيس نادى بلدية المحلة السابق، عامين وغرامة 100 ألف جنيه، وتغريمة 50 ألف جنيه كتعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.فى وقت سابق، أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي وقف واستبعاد عضوية "م.الـ" رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك نتيجة تعمده تعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك.