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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

السبت 03/أبريل/2021 - 06:39 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار النخبة كتاب «حالات سريرية في علم المناعة» ضمن «سلسلة البواب للعلوم الصحية» للدكتور أحمد مصطفى كمال البواب.

يقع الكتاب في 245 صفحة من القطع الكبير، ويستعرض فيه المؤلف عددًا من حالات الاعتلالات المناعية المختلفة لإعطاء فكرة مبسَّطة عن وظائف الجهاز المناعي والاعتلالات الضارة التي قد يتعرض لها الجهاز المناعي، وبذلك أعطى فكرة مبسطة عن وظائف الجهاز المناعي وأهميته بالنسبة للإنسان واستمرار حياته على هذا الكوكب.

ويؤكد أحمد مصطفى كمال في تصديره للكتاب أن وظيفة الجهاز المناعي تتمثل في حماية العائل من غزو الكائنات الدقيقة والأنتيجينات والخلايا الغريبة، وذلك من خلال التمييز بين الأنتيجينات (الذاتية) وتلك الأنتيجينات (غير الذاتية).

وإن مثل هذا النظام المناعي ضروري لبقاء جميع الحيوانات الحية وتعتمد الاستجابة المناعية الطبيعية على التنسيق الدقيق بين شبكة معقدة من الخلايا المتخصصة والأعضاء والعوامل البيولوجية الضروريَّة للتعرف على مسببات الأمراض والقضاء اللاحق على أي أنتيجين دخيل على الجسم، إلا أن الاستجابة المناعية غير الطبيعية أو المبالغ فيها من شأنها أن تؤدي إلى فرط الحساسية تجاه الأنتيجينات الغريبة، مما ينتج عنه تضرُّر الأنسجة والتعبير عن مجموعة متنوعة من المتلازمات والاعتلالات السريرية، والتي غالبًا ما تتضح مظاهرها السريرية في الممارسات الطبيَّة.

كما أن فقدان وظائف الجهاز المناعي أو بعضًا من مكوناته الحيوية سوف ينشأ عنه اعتلالات النقص المناعي التي يمكن أن تكون في صورة إبتدائية متوارثة أو صورة مكتسبة.

يُشير الجهاز المناعي إلى مجموعة من الخلايا والبروتينات التي تعمل بشكل متآزر على حماية الجلد والممرات التنفسية والجهاز المعوي ومناطق الجسم الأخرى من الأنتيجينات أو الأجسام الغريبة، مثل الميكروبات (البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات) وسموم هذه الكائنات الدقيقة والخلايا السرطانية.

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