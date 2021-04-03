مطران الأرمن الكاثوليك يرأس احتفالات القيامة بمصر الجديدة اليوم

قال الأنبا كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ستحتفل اليوم السبت بقداس عيد القيامة المجيد.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القداس الإلهي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 3 من أبريل، بكنيسة القديسة تريزا للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة.وأوضح الأنبا كريكور، إن الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية ستحتفل هي الأخرى بالعيد اليوم، وذلك في اطار الوحدة بين الكنيستين، موضحًا انهما يسيران وفقًا للتقويم الجرجوري، بينما الفارق الزمني في الاحتفال بينهما وبين الكنيسة القبطية الارثوذكسية يأتي بسبب الفارق بين التوقمين الجرجوري الذي تسير وفقه الكنيسة الأرمنية، والتقويم اليولياني الذي تسير وفقه الكنيسة القبطية.