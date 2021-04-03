مقتل إرهابى فى عملية أمنية بباكستان

أعلن الجناح الإعلامي في الجيش الباكستاني عن أن إرهابيا واحدا لقي حتفه خلال عملية تم شنها في منطقة "بويا" بمقاطعة "شمال وزيرستان".وقالت العلاقات العامة بالجيش، في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، إن الإرهابي لقي حتفه إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية عندما تم شن عملية تطهير للمنطقة عقب ورود معلومات تفيد بتواجد إرهابيين بها.