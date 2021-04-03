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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل إرهابى فى عملية أمنية بباكستان

السبت 03/أبريل/2021 - 05:57 م
جريدة الدستور
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أعلن الجناح الإعلامي في الجيش الباكستاني عن أن إرهابيا واحدا لقي حتفه خلال عملية تم شنها في منطقة "بويا" بمقاطعة "شمال وزيرستان".

وقالت العلاقات العامة بالجيش، في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، إن الإرهابي لقي حتفه إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية عندما تم شن عملية تطهير للمنطقة عقب ورود معلومات تفيد بتواجد إرهابيين بها.

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