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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3232 إصابة بكورونا في اليونان

السبت 03/أبريل/2021 - 05:51 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت السلطات الصحية اليونانية، السبت، عن تسجيل 3232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 273 ألفًا و459 إصابة مؤكدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية.

كما سجلت اليونان 70 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8 آلاف و302 حالة وفاة.

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