المشدد 15 سنة لسائق تحرش بفتاة فى الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة لتحرشه بفتاة بمركز إطسا، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية كل من المستشارين محمد البرولسى، وعلى لاشين.تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر2020م، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغًا من فتاة بتعرضها للتحرش الجنسي من قبل سائق أثناء سيرها بالطريق الزراعى المؤدى لأرض عائلتها، وأنها فوجئت بالمتهم، باحتضانها من الخلف وتمزيق ملابسها، ومحاولة التحرش بها، وأنه أثناء ذلك، تواجد بالصدفة رجل، وعندما تبين للمتهم وجوده بالمنطقة، فر هاربًا، وهو ما أنقذها من بين يديه، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم هتك عرض الفتاة.وتمت إحالة المتهم لمحكمة جنايات الفيوم بتهمة هتك عرض المجنى عليها، وقضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.