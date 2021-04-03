طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

بعد وصولها للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2021 صدرت عن المؤسسة العربية في بيروت الطبعة الثانية من دفاتر الوراق رواية الأردني جلال برجس والتي صدرت قبل سبعة أشهر.الرواية صدرت في 368 صفحة من القطع المتوسط، وتوزعت أماكن أحداثها بين عَمان ومأدبا وموسكو، تتكئ على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر، في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و2019،عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة.وتتقاطع مصائر الشخصيات ببعضها فتبرز قيمة البيت الذي حمل رمز الوطن، مقابل أكثر من شكل للخراب، فيما تمثل الشخصية المحورية في الرواية؛ ورَّاق مثقف وقارئ نهم للروايات، إلى درجة أن تتلبسه شخصية أي رواية تقنعه، ويتصرف عبرها، لكن جراء العزلة والوحدة وما عاشه من قسوة في عالم صاخب، تتفاقم حالته النفسية فتكتمل إصابته بفصام الشخصية ليعيش صراعًا بين صوتين في داخله: واحد مُحرض على ارتكاب عدد من الجرائم حيال واقع لم يمنحه حقه في العيش، والثاني يقف بوجهه متكئًا على محمول معرفي عميق.وتكشف الرواية عن أزمة الإنسان في زمن ملتبس سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتضيء على ما يمكن أن يمنى به الإنسان نفسيًا جراء غياب العدالة الاجتماعية، وما يمكن أن تفرزه من فقر وتطرف، وتحيل القارئ إلى تساؤل، وتفكر بمن سينتصر على الآخر في حلبة الصراع، وكيف تتشابك حكايات الرواية ببعضها لتؤدي إلى مقولة رئيسية مفادها: إن الخوف حتمًا سيؤدي إلى الخراب.يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني من مواليد 1970، وصدر له العديد من الاعمال الادبية ومنها في الشعر؛ "كأي غصن على شجرة"،و" قمر بلا منازل" وفي القصة: "الزلازل" الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس"، ونال عن روايته "مقصلة الحالم" جائزة رفقة دودين للإبداع السردي 4، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016 ووصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.