1077 إصابة بكورونا فى كوبا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 77 ألفا و353 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 429 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.وبلغت الحالات النشطة 4517 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 72 ألفا و351 حالة.