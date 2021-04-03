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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية العرب» ترحب بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»

السبت 03/أبريل/2021 - 05:36 م
وزراء الداخلية العرب
وزراء الداخلية العرب
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أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ترحيبها البالغ بإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)؛ تعزيزا للجهود البيئية والغذائية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان اليوم السبت أن ذلك يأتي استكمالًا للجهود والأهداف التي رسمتها المملكة، وأكدت عليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، وانسجاما مع رؤيتها في خلق منظومة تكاملية شاملة للأمن البيئي والغذائي والإنجازات التي حققها برنامج التحول الوطني في هذا المجال.

وأشادت الأمانة العامة بهاتين المبادرتين اللتين ترسمهما المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقيادة الحقبة الخضراء القادمة، تماشيا مع رؤيتها التطويرية الشاملة، التي لا تستهدف فقط تحقيق الأمن البيئي والغذائي والمجتمعي والصحي ورفع العائد الاقتصادي، بل أيضا وضع حلول لكثير من قضايا البيئة والغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة في إطار الحرص على تحقيق الأهداف الوطنية للتقدم المنشود والمستهدفات العالمية، لما من شأنه استعادة التوازن البيئي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وإحداث تأثير عالمي دائم.

وثمنت الأمانة العامة - عاليا - الجهود التي تبذلها المملكة والمبادرات الفعالة والمستديمة التي تتبناها بشأن مجابهة التحديات البيئية والغذائية ومكافحة التغير المناخي واتساع التصحر والجفاف التي تواجهها منطقتنا العربية والعالم، والمخاطر الناتجة عنها على الأرض والإنسان، وجهودها الدؤوبة في سبيل حماية الطبيعة، وتوحيد جهود العالم في هذا المجال، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة.

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