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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بـ«أعلام مصر».. مواطنون يصطفون بالشوارع استعدادًا لموكب نقل المومياوات (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 05:48 م
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
حسام عسل ـ احمد التمساح ـ آية سالم
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تواجد عشرات المصريين بالشوارع المحيطة بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد للمشاركة في احتفالات موكب نقل المومياوات، واصطفوا في الشوارع الجانبية رافعين أعلام مصر ومرددين للأغاني الوطنية في انتظار الحدث العظيم.

وتشهد مصر، مساء اليوم السبت، حدثًا تاريخيًا مهيبًا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20، ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.

ويتحرك الموكب، مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورًا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورًا بمنطقة المنيل وصولًا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ14 لغة.

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