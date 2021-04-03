رفع 35 طن مخلفات خلال حملات نظافة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة حيث رفعت 20 طن مخلفات وقمامة من نقاط تجمع القمامة بقرية دمشير و15 طنًا من نقاط التجمع وشوارع حي وسط المدينة.قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير: إنه تم عمل حملات نظافة اليوم ورفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بمناطق أولاد الشيخ والمستودع وترعة عبده ومنطقة السوق.وأضاف عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة، أن قسم البيئة واصل أعمال النظافة المكثفة، حيث تم رفع ما يقرب من 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى، فضلًا عن الحملات المكثفة بشارع كورنيش النيل وكوبرى النيل وسعد زغلول للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنيا، وتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالٍ من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.من جانبه أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تكثف من أعمال النظافة وحملات رفع المخلفات والقمامة والأتربة بجميع القري والأحياء تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة لخلق بيئة صحية جيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، وكذلك الحفاظ علي المظهر الحضارى للمدينة ومداخل القرى.