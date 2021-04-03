620 إصابة بكورونا فى بوليفيا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية عن تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 273 ألفًا و947 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و305 حالات.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ ١١٥ ألفًا و١٢ شخصًا.