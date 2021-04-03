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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقى: ميليشيا الحوثى ارتكبت 5 آلاف انتهاك بحق سكان صنعاء

السبت 03/أبريل/2021 - 06:01 م
الحوثي
الحوثي
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أكد تقرير حقوقي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت أكثر من 5 آلاف انتهاك بحق سكان أمانة العاصمة صنعاء خلال عام 2020.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "صنعاء سجن كبير"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية أن فريق الرصد في المركز وثق 5157 انتهاكا ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في عموم مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي، توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات والسطو على مواقع أثرية، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية.

كما وثق التقرير نحو 2385 انتهاكا وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.

وعن جرائم النهب المنظم، أوضح التقرير أنه تم رصد 42 واقعة نهب ومصادرة لمؤسسات أهلية بارزة، ومداهمة وإغلاق 33 مقهى ومتنزها سياحيا عاما بذريعة "الاختلاط"، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة على تجار وشركات صرافة، بالإضافة إلى توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي، تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة.

كما رصد التقرير 23 واقعة حريق في أحياء العاصمة، وتعرض مئات المقطورات، التي تقل المشتقات النفطية إلى الاحتجاز التعسفي 300 مرة في مداخل العاصمة صنعاء ومدن سيطرة ميليشيات الحوثي، بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء.

ووثق التقرير 355 انتهاكا بحق التعليم العام والجامعي، منها 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء أمانة العاصمة، بالإضافة إلى توثيق 900 انتهاك طالت المرأة، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاعتداءات المختلفة.

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