الاتحاد الأوروبى: العنف فى تيجراى قد يزعزع الاستقرار بالقرن الإفريقى

أعرب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، عن مخاوفه من امتداد العنف في إقليم تيجراي الإثيوبي إلى البلدان المجاورة.وكتب في أحد منشوراته عن الإقليم الذي يمزقه الصراع: "هذا الصراع يهدد أيضا بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها".وأضاف "بوريل" أنه طلب من وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو السفر إلى إثيوبيا ليعيد ذكر مخاوف الاتحاد الأوروبي، وأن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان واستعادة السلام من الأولويات الرئيسية لأوروبا.ويضم القرن الإفريقي، بالإضافة إلى إثيوبيا، دول شرق إفريقيا الصومال وجيبوتي وإريتريا.وقال "بوريل" إن الوضع في تيجراي يتدهور بشكل متزايد. وهناك تقارير عن عمليات اغتصاب ونهب منهجية، فضلا عن مزاعم بارتكاب جرائم حرب.وكانت إثيوبيا شنت هجوما عسكريا على إقليم تيجراي شمالي البلاد في نوفمبر لتقليص قوة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة المركزية.وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر، على الرغم من أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة تشيران إلى أنه لا تزال هناك تقارير عن استمرار الاشتباكات بين الأطراف.