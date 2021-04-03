4042 إصابة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 626 ألفا و875 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أنه تم تسجيل 91 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7130 حالة.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم بلغ 8789 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 534 ألفا و492 حالة.