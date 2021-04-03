رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سائق بحوزته 11 طن دقيق مدعم فى الدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:27 م
دقيق
دقيق
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق وبحوزته 11 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث إدارة التموين برئاسة العميد عبدالحميد الصيرفى ومفادها تجميع "صلاح ف.ع" 46 عامًا، سائق، ومقيم قرية أوليلة دائرة مركز  ميت غمر، كميات من الدقيق البلدي المدعم "المحظور تداولة خارج منظومة الدعم" مستخدمًا في ذلك السيارة رقم "د ب أ ۲۱۷۱ بيك أب".
وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المذكور بالسيارة المشار إليها وبحوزته ۲۲۰ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ۸۲ %، محظور تداوله بالأسواق بإجمالي ۱۱ طنًا بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۳۲۸ جنح أ د ط مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

الصور الأولى لاستعدادات نقل المومياوات الملكية


الصور

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

السيسي يستمع لشرح حول مقتنيات متحف الحضارة قبل استقبال المومياوات

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

إجراء احترازى جديد.. «غرغرة الملح» تقى من كورونا

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

«منتدى الاستقلال» يناقش «حجر» محمد علي و«جميلة» أسامة جاد

طبعة ثانية من «دفاتر الوراق».. للروائي الأردني جلال برجس

صدور «حالات سريرية في علم المناعة» لـ أحمد مصطفى كمال

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا