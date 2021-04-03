ضبط سائق بحوزته 11 طن دقيق مدعم فى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق وبحوزته 11 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث إدارة التموين برئاسة العميد عبدالحميد الصيرفى ومفادها تجميع "صلاح ف.ع" 46 عامًا، سائق، ومقيم قرية أوليلة دائرة مركز ميت غمر، كميات من الدقيق البلدي المدعم "المحظور تداولة خارج منظومة الدعم" مستخدمًا في ذلك السيارة رقم "د ب أ ۲۱۷۱ بيك أب".وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المذكور بالسيارة المشار إليها وبحوزته ۲۲۰ شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج ۸۲ %، محظور تداوله بالأسواق بإجمالي ۱۱ طنًا بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بالمخالفة لأحكام القانون.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۳۲۸ جنح أ د ط مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.