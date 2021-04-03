580 إصابة و6 وفيات بكورونا فى جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 283 ألفا و369 حالة إصابة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3804 حالات وفاة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 274 ألفا و145 حالة، فور تماثل 215 شخصا للشفاء.