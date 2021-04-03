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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

580 إصابة و6 وفيات بكورونا فى جورجيا

السبت 03/أبريل/2021 - 05:38 م
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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أعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 283 ألفا و369 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 3804 حالات وفاة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 274 ألفا و145 حالة، فور تماثل 215 شخصا للشفاء.

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