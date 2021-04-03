«أرض الكنانة» معرض للفنان محمد أبوعوف في الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السادسة والنصف مساء الأحد ٤ أبريل بقاعة زياد بكير معرض (أرض الكنانة) للفنان محمد أبوعوف الذى يستمر حتى السبت العاشر من أبريل.يذكر أن الفنان والكاتب محمد أبوعوف عضو نقابة الفنانين التشكيليين ومدرب للفنون التشكيلية بوزارة الشباب منذ عام ٢٠٠٩، وقد أقام العديد من المعارض داخل مصر وخارجها فى كل من السودان، الإمارات، تونس والكويت، كما حصل على عدة جوائز من وزارة الشباب والرياضة والإعلام.