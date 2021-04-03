للمصريين بالخارج.. طرق مشاهدة موكب المومياوات الملكية بث مباشر

ولهيئة Experience Egypt على الرابط التالي:





دعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، المصريين بالخارج إلى متابعة نقل المومياوات الملكية والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.ويرصد "الدستور" القنوات المخصصة التي من المقرر أن تقوم بنقل هذا الحدث العظيم، حيث من المقرر عمل بث مباشر له على قناتي اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي:وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.