٦٨٣٠ إصابة بكورونا فى بنجلاديش

سجلت بنجلاديش ٦٨٣٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ٦٢٤ ألفا و٥٩٤ حالة.وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل ٥٠ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٩١٥٥ حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع ٥ ملايين و٣٧٠ ألفا و٤٣١ جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.