50 طفلا من أبناء المصريين بالخارج يشاركون في معسكر المومياوات الملكية

استمع ما يقرب من 50 طفلا وطفلة من أبناء المصريين بالخارج إلى شرح وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن أهميه احتفالية موكب المومياوات الملكية متحدثة عن عظمة حضارتنا، خلال اليوم الأول من المعسكر الرابع عشر لمبادرة «اتكلم عربي».وناقشت وزيرة الهجرة أهمية هذا الحدث المهيب الذي من المقرر أن تشهده مصر بعد قليل، مؤكدة أهمية أن يتعرف الأطفال المصريون بالخارج أكثر حضارة مصر العظيمة.ودعت جموع المصريين بالخارج إلى متابعة هذا الحدث الضخم والفريد من نوعه والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل.