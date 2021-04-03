المنفي يؤكد تمسك ليبيا بتفعيل اتحاد المغرب العربي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته.وقال المنفي خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في طرابلس، إن ليبيا ستبذل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع باقي دول المغرب، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.وكشف رئيس المجلس الرئاسي عن أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء اجتماعات الاتحاد المتوقفة على مختلف المستويات.وإلى جانب ذلك تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب الليبي التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 م.فيما شدد ولد شيخ على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وأفريقيا.