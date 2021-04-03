إعلام النواب: هيكل تقاعس عن وضع خطة لتوعية المواطن بخطورة القنوات المعادية

قالت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، في تقرير لها، إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية للدولة المصرية التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري.وكشف التقرير أن "هيكل" تقاعس في وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، ولفت أن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.وأوضح التقرير، غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات، بجانب التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثا.