1192 إصابة بكورونا فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 196 ألفًا و44 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية، اليوم السبت، أن هناك 856 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 175 ألفًا و401 متعافى.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3575 وفاة، بينها 918 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.