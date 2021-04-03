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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بميت غمر

السبت 03/أبريل/2021 - 06:42 م
جثة
جثة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقى سائق مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق السريع "ميت غمر - أجا" بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص على طريق "ميت غمر - أجا" أمام مسجد العسكري دائرة القسم.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (د س ق  ٧٨١٤ ملاکی) قيادة أحمد محمد محمد ٥٥ عامًا، مدرس بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، ومقيم بندر ميت غمر اصطدم بـ جابر السيد رزق ٥٥ عامًا، سائق، ومقيم شارع الجيش دائرة قسم زفتى بالغربية، حال عبوره الطريق أمامه، ما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسؤال شقيق المتوفى عبدالمولى السيد ٥٧ عامًا، سائق، ومقيم بذات العنوان أيد مضمون الفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۳۰۹۹ جنح قسم شرطة ميت غمر، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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