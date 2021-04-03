المؤبد لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد رشدي، وعضوية المستشارين أشرف علي الهواري ووائل أحمد عبدالله، وأمانة سر يوسف أحمد.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين رامي س، سائق وأحمد ك، عامل وأحمد وموظف بالشركة العربية لتجارة السيارات بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأضافت تحريات معاون مباحث قسم الهرم بناحية فيصل دائرة القسم اتصل به مصدر سري موثوق فيه وقرر بقيام المتهمين باستقلال سيارة بي واي دي بيضاء اللوان بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين المخدر بمنطقة الطبعة فيصل، وأنهم يتخذون من أشخاصهم والسيارة التي يستقلونها مكانًا لإخفائها، تم ضبطهم وإحالتهم النيابة لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.