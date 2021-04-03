حريق مخبز وإصابة مالكه جراء تسريب غاز بالدقهلية

أصيب صاحب مخبز بمدينة دكرنس بالدقهلية بحروق متفرقة إثر اشتعال النيران بملابسه، نتيجة تسريب من أحد أسطوانات الغاز بالمخبز وتم تحويله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة إلى مركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول المدعو راشد رضوان علي، ٣٥ عامًا، صاحب فرن، مقيم بندر دكرنس مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة "ادعاء حادث عارض" وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.بانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه عماد راشد رضوان علي، 40 عامًا، موظف، مقيم بذات القرية قرر بأنه حال عمل شقيقه بالمخبز الكائن بذات العنوان اشتعلت النيران بملابسه نتيجة حدوث تسريب من أسطوانة الغاز ما أدى إلى إصابته ولم يتهم أي أحد بالتسبب في ذلك، مؤكدًا عدم حدوث تلفيات بالمخبز.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٢٠٦٣ إدارى مركز دكرنس، وجار العرض على النيابة للتحقيق.