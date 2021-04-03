979 إصابة و14 وفاة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 979 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية السبت، أن من بين الحالات الجديدة المصابة 8 حالات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 162 ألفًا و730 إصابة، تعافى منها 149 ألفًا و549 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 11 ألفًا و642 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1629 حالة وفاة.