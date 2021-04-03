مصرع وإصابة اثنين في حادث سير بالمنزلة

لقى كهربائي مصرعه وأصيب بائع متجول بنزيف في المخ وكسور وكدمات جراء تصادم بين موتوسيكل وعربة كارو على طريق "الشبول - النسايمة" بمركز المنزلة في الدقهلية.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إشارة إلى مركز شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام بوصول زياد علي إبراهيم، ۱۷ سنة، كهربائي، مقيم قرية النسايمة دائرة مركز المنزلة (جثة هامدة) وأحمد محمد السيد، ۱۸ سنة، بائع متجول، مقيم بندر المطرية مصابًا باشتباه في نزيف داخلي بالمخ وجرح بالقدم ادعاء حادث طريق، وتم تحويل الثاني إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والد المتوفي المدعو علي إبراهيم حسن، 60 عامًا، سائق، مقيم قرية النسايمة دائرة مركز المنزلة، وعم المصاب الثاني المدعو أحمد السيد علوش، 44 عامًا، صياد، مقيم بندر المطرية قررا أنه حال استقلال المتوفي دراجته النارية وسيره بها علي طريق ترعة السلام (الشبول - النسايمة) وأمام القرية محل إقامته اصطدم بعربة كارو يستقلها المصاب الثاني من الخلف وسقوطهما أرضًا، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.تم التحفظ على المركبتين وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ والصدر وجروح متهتكة بالتجويف الصدري ولا توجد شبهة جنائية.تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٦٧٠ جنح مركز المنزلة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.