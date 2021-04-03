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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة شاب فى مياه ترعة البصراط بالدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:43 م
جثة
جثة
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عثر أهالي قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية على جثة طالب بمياه الترعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية لشخص بمياه ترعة البصراط.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أن الجثمان لـ"محمد رشاد محمد" ۱۷ عاما، طالب، ومقيم قرية البصراط يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية والمبلغ بغيابه في المحضر رقم ۲۰۲۱٩٦٣ اداري مركز شرطة المنزلة.

وبسؤال والده رشاد محمد ٥٥ عاما، سائق، ومقيم بذات القرية لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ولا يشتبه في وفاة نجله جنانيا، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال مركز شرطة المنزلة بتاريخه، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثمان إلى مستشفي المنزلة العام وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

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