طالب يستدرج طفلة ويتحرش بها جنسيا في الدقهلية

اتهمت ربة منزل بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية طالب باستدراج نجلتها 6 سنوات إلى "منور" منزله وتحرش بها جنسيا.وكان اللواء رأفت بعد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من "نداء أ. ال"٤٠ عاما، ربة منزل، باستدراج "أحمد م. م" 16 عاما، طالب مقيم بذات القرية المذكورة، لنجلتها "ياسمين. أ. ع" ٦ سنوات، إلى منور المنزل سكنه والتحرش بها جنسيا عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٨٦٥ إدارى مركز منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة.