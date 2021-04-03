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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صوروه بملابسه الداخلية».. ضبط عاملة وعاطلين لاستدراجهم نجار مسلح بالدقهلية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:03 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط وحدة مباحث جمصة بمحافظة الدقهلية من ضبط عاملة بملهي ليلي "كازينو" وعاطلين بتهمة استدراج نجار مسلح وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريا بملابسه الداخلية "مقطع فيديو".

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من "خالد ح. ف. م"، ۲۳ عاما، نجار مسلح، ومقيم قرية كفر الغاب دائرة مركز كفر سعد بدمياط بسابقة تعرفه على "آية م. ا. ع "، ٢٤ عاما، عاملة بملهي ليلي "كازينو"، ومقيمة بذات القرية وقيامها باستدانة مبلغ مالي منه لشراء هاتف محمول وحال مطالبته لها برد المبلغ وإلحاحه عليها استدرجته إلى إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة المروة دائرة قسم جمصة، وبمجرد دخوله الشقة المشار إليها فوجئ بشخصين أحدهما هدده بسلاح أبيض "مطواة" وتعديا عليه بالضرب، وأكرهاه على التوقيع على 3 إيصالات أمانة على بياض والاستيلاء على دراجته النارية وتصويره بملابسه الداخلية "مقاطع فيديو" بدعوي ضبطه بالشقة خاصتهم حال دخوله بقصد السرقة وقاموا بصرفه عقب ذلك.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة لمطالبة المبلغ لها أكثر من مرة بسداد ما عليها من دين واستعانتها بكل من "يحي.أ. م" ٢٤ عاما، عاطل، ومقيم منطقة "عزبة عقل" دائرة قسم ثان المنصورة والسابق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات- سرقة- نشل" آخرها القضية رقم ۲۰۱۸/٣٠٩٣ جنايات قسم جمصة "مخدرات" و"عصام. ك. ز"، ۲۱ عاما، عاطل، ومقيم المحلة الكبري بالغربية والسابق اتهامه في ٥ قضايا مخدرات سرقة متنوعة- حريق عمد، آخرها القضية رقم ٢٠/١٥۷۳ جنح قسم جمصة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من المذكورة واتفاقها معهما باستدراج المذكور للشقة "استئجار الأول".

وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأداة المستخدمة "مطواة" والدراجة النارية و3 إيصالات أمانة مزيلة بتوقيع المبلغ وهاتف محمول خاصة المتهم الثاني "القائم على تصوير مقاطع الفيديو"، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

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