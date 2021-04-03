أسماء النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

علم «الدستور» من مصدر داخل اللجنة المشرفة على موكب المومياوات الملكية، قائمة تواجد الفنانين بالحدث الأهم عالميًا بعد ساعة ونصف.ويأتي على رأس القائمة أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين ويسرا وأحمد حلمي ومنى زكي، فيما تغيب سوسن بدر، ولم تحسم هند صبري موقفها بعد.واستعد التليفزيون المصري بقوة للحدث التاريخي الذي ينتظره العالم كله لنقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ويحظى باهتمام إعلامي كبير من العالم كله.ووفر التليفزيون المصري بالتعاون مع القطاعات المعنية بالهيئة الوطنية للإعلام كل الإمكانيات لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر والاستعانة بأفضل الكوادر والأطقم الفنية للتصوير والإخراج طوال رحلة الملوك الذهبية.