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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التحالف المصري لحقوق الإنسان يدين الهجوم الإرهابي على قوات حفظ السلام بمالي

السبت 03/أبريل/2021 - 06:44 م
الهجوم الإرهابي على
الهجوم الإرهابي على قوات حفظ السلام بمالي
محمد الشريف
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أدان اليوم السبت، التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية الهجوم الذي تعرضت له قوات حفظ السلام التابعه للأمم المتحده والذى أسفر عن مصرع 4 جنود تشاديين وجرح ١٨ آخرين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في شمال مالي.

وقال التحالف إنه بسقوط الجنود الأربعة يرتفع عدد القتلى من قوات حفظ السلام إلى عشرة جنود منذ بداية العام.

وثمن التحالف الدور العظيم والإنسانى الذى تقوم به بعثة الأمم المتحدة في مالى من أجل حفظ السلام وضمان أمن المواطنين وكذلك تنفيذ مهامها في صد الهجمات الارهابية التى تعانى منها البلاد.

وكان الهجوم الإرهابي قد استهدف معسكر بعثة الأمم المتحدة في مالي في أغيلهوك حيث تتمركز وحدة للجنود التشاديين على بعد أقل مئتي كيلومتر عن الحدود الجزائرية.

وهو الهجوم الذى نفذته جماعه ارهابية مكونة من نحو مائة مسلح على دراجات نارية وسيارات، واستمر القتال ثلاث ساعات" وتخلله "إطلاق قذائف هاون.. ومحاولة تفجير انتحاري باستخدام سيارة تم إحباطها" وقد استطاعت قوات حفظ السلام تكبيد الجماعات الارهابية خسائر فادحة وقتل نحو عشرين إرهابيا وجرح العشرات منهم.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة تمارس مهامها في مالي منذ 2013 وتضم 15 ألف رجل وامرأة، بينهم نحو 12 ألف عسكري، وهي البعثة التي تكبدت أكبر عدد من الخسائر في العالم وخسرت أكثر من 140 من عناصرها في أعمال عدائية، حسب أرقام المنظمة الدولية.

وتشهد مالي منذ 2012 صعودا للإرهابيين في شمال البلاد أغرقها في أزمة أمنية امتدت إلى وسط البلاد، ثم إلى البلدين الجارين بوركينا فاسو والنيجر.

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