الجيش النيجيري ينفي زعم بوكوحرام إسقاط طائرة له

نفت القوات الجوية النيجيرية السبت أن تكون طائرة مقاتلة مفقودة منذ عدة أيام، أسقطت على أيدي بوكو حرام كما زعمت هذه الجماعة قبل يوم.وكانت الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز "الفا-جت" تنفذ مهمة دعم لقوات تحارب المتمردين في شمال شرق ولاية بورنو عندما فقدت اتصالها بالرادار الأربعاء.والجمعة، ظهر في فيديو نشرته بوكو حرام ولكن لم يتسن التأكد من صحته، أحد مقاتلي الجماعة يقف على ما وصفِ بأنّه حطام الطائرة المرسوم عليه العلم النيجيري ووسم "ناف 475".وقالت القوات الجوية النيجيرية، في بيان: "من الواضح أن جماعة بوكو حرام، بطريقتها المميزة في اتباع الدعاية الكاذبة، تسعى إلى أن تنسب لنفسها ما هو مجرد حادث".وأشارت إلى أن التحقيق ما زال جاريًا في ملابسات تحطم الطائرة، فيما ما زال مصير الطاقم المؤلف من عسكريين غير معروف.وكانت جماعة بوكو حرام أعلنت عام 2014 إسقاط طائرة عسكرية نيجيرية ونشرت فيديو تزعم فيه ذبح قائدها.وقتل نحو 36 ألف شخص في المنطقة ونزح نحو مليونين منذ بدأ التمرد الجهادي عام 2009.وانتشر العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وبات ينشط تحت اسم "ولاية الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، ويشنّ هجمات على القوات العسكرية كما يقتل ويخطف مدنيين.