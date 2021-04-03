9902 إصابة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 9902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و٣٧٣ ألفًا و١٥٣ حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بأنه تم تسجيل ٨٢ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٦ ألفًا و٢٣ حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ ٦٨٢ ألفًا و٨٦٨ شخصًا.