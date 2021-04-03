5500 إصابة و154 وفاة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا نحو 5 آلاف و500 إصابة جديدة و154 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم السبت، أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة بوخارست، وأن نحو 1500 مريضًا بالفيروس يتلقون العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.كما وصل العدد الكلي للأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" في البلاد منذ بداية الجائحة نحو مليون مصاب، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة من جراء الفيروس 24 ألف حالة وفاة.