حبس رئيس نادى بلدية المحلة السابق عامين وغرامة 150 ألف جنيه

أيدت محكمة جنح مستأنف المحلة، الحكم الصادر بحبس م ال، رئيس نادى بلدية المحلة السابق، عامين وغرامة 100 ألف جنيه، و50 ألف جنيه أخرين كتعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة.وفى وقت سابق، أعلن نادي بلدية المحلة في بيان رسمي، وقف واستبعاد عضوية م ا رئيس مجلس إدارة النادي.ويأتي ذلك القرار نتيجة لتعمده تعطيل العمل وسير الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة بالنادي بجانب إيقاف توقيعه لدى البنوك.