تصدر رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرار الضريبي 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث ما زالت عمليات البحث مستمرة حول الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه، من جانب المواطنين.





«الدستور» ترصد خلال السطور القادمة كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.





رابط البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرار الضريبي 2021





يستطيع المواطنين الذين يرغبون في تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا يمكنهم الدخول عبر رابط موقع مصلحة الضرائب المصرية الإلكتروني وهو: www.eta.gov.eg ، على مدار الفترة الماضية، قامت عدد من الجامعات بتنظيم عدد من الندوات والفعاليات حول الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه إلكترونيا.





كيف تقدم الاقرار الضريبي إلكترونيا

يستطيع المواطنين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: القيام بإنشاء حساب جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد، ثم اختيار اللغة، وبعد إنشاء الحساب يقوم المواطن بإدخال بيانات: ، والتي تتضمن الأسم رباعي، والبريد الإلكتروني، بحيث ينبغى ضرورة أن يكون خاص بالممول أو الشركة ، و اسم المستخدم، ثم كلمة المرور.





كما تتضمن الخطوات أيضا: تأكيد كلمة المرورتفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول، ويتم اختيار أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود، ويتم إدخال البيانات الآتية: رقم التسجيل، كود تفعيل رقم 1.ـ كود تفعيل رقم 269، وأخيرًا الضغط على بحث.





الأوراق المطلوبة للتسجيل الإقرار الضريبي

وضعت مصلحة الضرائب العامة، عدد من الأوراق التي ينبغي ضرورة توفرها للتمكن من تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني، وهي: - اسم الممول أو المكلف، وتقديم السجل الضريبى الموحد، إضافة إلى تقديم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها، إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة، وبعد ذلك يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا يتعلق بالطلب في مدة تتراوح ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق، كما يحق للمواطن إضافة معلومات أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك.



