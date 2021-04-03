«الإرادة المصرية» يوصى بفيلم سينمائى عن أبطال السفينة الجانحة

أعلن مجلس الشباب المصري ببورسعيد، اليوم السبت، توصيات مؤتمر "الإرادة المصرية.. فرص وتحديات"، الذي أقيم بمكتبة مصر العامة لتكريم أبطال هيئة قناة السويس الذين شاركوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.أشار محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن مناقشات المؤتمر أسفرت عن عدة توصيات، أهمها اختيار يوم تعويم السفينة في 29 مارس ليكون عيد عمال هيئة قناة السويس، ولتوصية بتجسيد بطولات أبطال الهيئة في فيلم سينمائي عالمي، ووضع مقررات في المدارس والجامعات لتدريس هذا الانتصار.أكد أنه جرت التوصية بإنشاء أكبر ونش وأكبر قاطرة شد في العالم بسواعد مصرية 100% من العاملين بهيئة قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة بالامكانات والقدرات الهائلة بالهيئة بشكل أوسع لخدمة الوطن في شتى المجالات وليس فقط داخل الهيئة.شارك في المؤتمر عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، ودكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والمهندس محمد بيوض، مؤرخ بورسعيدي، اللواء الدكتور محمد العناني، مدير أمن الإسماعيلية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية.